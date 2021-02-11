شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيلاروسيا يعلن «فشل الحرب الأجنبية الخاطفة» ضد بلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مينسك - أ ف ب

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الخميس، إن «الحرب الخاطفة» للقوى الأجنبية ضد بيلاروسيا، فشلت، في إشارة إلى حركة الاحتجاج الواسعة النطاق التي زعزعت استقرار السلطة في عام 2020.

وأضاف لوكاشنكو خلال مؤتمر ضم أبرز المسؤولين في إدارته، أن «بيلاروسيا واجهت أشرس الهجمات من الخارج»، معتبراً أن احتجاجات عشرات الآلاف من البيلاروسيين كانت نتيجة «مؤامرة غربية»، وتابع: «لكن الحرب الخاطفة فشلت».

ويواجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ 1994 حركة احتجاج غير مسبوقة منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل مطلع أغسطس/آب في انتخابات اعتبرتها المعارضة والغرب «مزورة»، وأثارت تظاهرات حاشدة.

ويرفض لوكاشنكو المدعوم من روسيا التنحي، ولم يتحدث سوى عن إصلاحات دستورية لمحاولة تهدئة غضب المحتجين.

ومعظم قادة حركة المعارضة أودعوا السجن، أو وضعوا في الإقامة الجبرية، أو أرغموا على مغادرة البلاد، مثل سفيتلانا تيخانوفسكايا اللاجئة حالياً في ليتوانيا.