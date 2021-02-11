شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترخّص لقاحين صينيين للاستخدام الطارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - أ ف ب

أعلنت الحكومة المكسيكية أنّها رخّصت للاستخدام الطارئ للقاحي كانسينو وكورونافاك الصينيين المضادّين لفيروس كورونا.

وقال هوجو لوبيز-جاتيل المسؤول في الحكومة عن مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال مؤتمر صحفي، إنّ «الترخيص الطارئ أعطي لكلا اللقاحين».

وأضاف أنّ جرعات لقاح «كورونافاك» الذي تنتجه شركة سينوفاك الصينية «ستصل إلى المكسيك معبّأة» في قوارير جاهزة للاستخدام، في حين أن لقاح «كانسينو» الذي تنتجه شركة «كانسينو بيولوجيكس» سيصل «بالجُملة» في شحنات ستُنقل إلى ولاية كيريتارو (وسط)، حيث ستعبّأ الجرعات في القوارير المخصّصة لها.

وإضافة إلى هذين اللّقاحين، سبق للمكسيك أن منحت تراخيص مشابهة لثلاثة لقاحات أخرى، هي لقاح فايزر-بايونتيك الأمريكي-الألماني، ولقاح «أسترازينيكا» البريطاني، ولقاح «سبوتنيك في» الروسي.

والمكسيك البالغ عدد سكّانها 126 مليون نسمة سجّلت لغاية، الأربعاء، نحو 1,958,000 إصابة بكوفيد-19 من بينها نحو 170 ألف وفاة، وفقاً للبيانات الرسمية.