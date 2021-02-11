شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية في لبنان: قتل لقمان سليم «عمل همجي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا الخميس، إن قتل الناشط اللبناني لقمان سليم «كان عملاً همجياً لا يمكن غفرانه أو قبوله».

أدلت شيا بهذا التصريح في كلمة ألقتها خلال مراسم تأبين سليم في منزل أسرته أثناء زيارة نادرة للضاحية الجنوبية، في العاصمة بيروت.

وكان سليم يدير مركزاً للأبحاث وصنع وثائقيات بالتعاون مع زوجته، وقاد جهود إنشاء أرشيف يوثق الحرب الأهلية الطائفية في لبنان التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.