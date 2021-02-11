شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض نحو 1500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرابلس - أ ف ب

أفادت منظمة غير حكومية وضابط من خفر السواحل الليبيين، بأنّه جرى خلال أسبوع واحد اعتراض أكثر من 1500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولتهم الإبحار نحو أوروبا.

وقال المسؤول في منظمة «لجنة الإنقاذ الدولية» عادل الإدريسي في تصريح صحفي، إنّ «خفر السواحل الليبيين أجروا عمليات إنقاذ عدة منذ أسبوع حتى، الأربعاء، وأنقذوا نحو 1500 شخص».

كما كشف الضابط في خفر السواحل الليبيين محمد عبد العالي الذي يشرف على سفينة «أوباري» في تصريح صحفي، أنه تمّ، الأربعاء، وحده إنقاذ 240 مهاجراً إفريقياً قبالة مدينة الخُمس الواقعة على بُعد 120 كلم شرق طرابلس.

وأوضح أنّ أولئك المهاجرين كانوا على متن قاربين، وقد واجه فريقه صعوبات في نقل بعضهم إلى سفينة خفر السواحل.

وكثيراً ما يرفض مهاجرون إعادتهم إلى ليبيا عند اعتراضهم في البحر، ويفضّلون الصعود في سفن إنقاذ تتبع منظمات أوروبية غير حكومية.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة «أوبن آرمز» الإسبانية فيرونيكا ألفونسي، الأربعاء، أنه جرت إعادة نحو 200 مهاجر إلى ليبيا.

من جهته، أشار مؤسس «أوبن آرمز» أوسكار كامبس على تويتر، إلى أن «سفينة تابعة للبحرية الليبية حملت الجميع على ظهرها؛ رجالاً ونساء وأطفالاً، أعيدوا إلى ليبيا رغماً عنهم، وبتواطؤ من أوروبا»، ودان عمليات «إعادة» المهاجرين «من المياه الدولية».

ولقي أكثر من 1200 مهاجر حتفهم في المتوسط عام 2020، وفق معطيات المنظمة الدولية للهجرة.

وعلى الرّغم من العنف المستمرّ في ليبيا منذ عام 2011، لا تزال البلاد نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارّين من الاضطرابات في أجزاء أخرى من إفريقيا والشرق الأوسط والساعين للوصول إلى أوروبا.

وتدين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية باستمرار، إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر إلى ليبيا بسبب الفوضى السائدة في البلاد، كما يستنكرون الظروف المزرية في مراكز الاحتجاز.