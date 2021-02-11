تطوير «لقاح خارق» يقي من سلالات كورونا المتحورة ونزلات البرد

يعمل مجموعة من العلماء في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد بين دول العالم على تطوير لقاح جديد فعال تجاه الفيروس وسلالاته المتحورة.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن علماء يعملون على تطوير لقاح يمكنه أن يحمي من فيروس كورونا المستجد وسلالاته، ونزلات البرد الموسمية، و وما هو متوقع مستقبلاً من جائحة جديدة لفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن باحثين بدأوا الآن في تطوير نماذج أولية لما يسمى لقاح «بان فيروس كورونا» أو لقاح «كل فيروسات كورونا» مع ظهور نتائج واعدة، في وقت مبكر من التجارب على الحيوانات، واعتبرت أن اختراع لقاحات فيروس كورونا سيخلد ذكره باعتباره علامة فارقة في تاريخ الطب، بعد تصنيع في غضون أشهر، ما كان يستغرق من قبل ما يصل إلى عقد.

الدكتور كايفون مودجاراد مدير فرع الأمراض المعدية الناشئة في «معهد والتر ريد العسكري للأبحاث» في سيلفر سبرينغز في ولاية ماريلاند الأمريكية كان له رأي آخر، ويشعر بأنه غير راضٍ بهذا.

وقال للصحيفة: «هذا ليس بالسرعة الكافية، لقد مات أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم، ولن يتسنى للعديد من الدول فرص الوصول الكامل إلى اللقاحات لمدة عام أو عامين آخرين». وأضاف: «السرعة.. السرعة الحقيقية هي وجوده هناك في اليوم الأول».

والدكتور مودجاراد هو واحد من العديد من العلماء الذين طالبوا منذ سنوات بنوع مختلف من اللقاحات؛ يمكنه أن يعمل ضد جميع فيروسات كورونا، ولكن هذه الدعوات قوبلت بتجاهل إلى حد كبير حتى أظهر كوفيد 19 إلى أي مدى يمكن أن تكون فيروسات كورونا كارثية ، لكن الصحيفة حذرت في تقريرها من حدوث المزيد من موجات انتشار للفيروس في المستقبل، إذ تزخر دماء الخفافيش والثدييات الأخرى بسلالات وأنواع هذه العائلة الكبيرة من الفيروسات، وهذه العوامل المُمرضة ستتجاوز حتماً حاجز الفصائل، وتسبب جائحات جديدة، وهي مجرد مسألة وقت.

من جهته أعرب الدكتور إريك توبول أستاذ الطب الجزيئي في «معهد سكريبس للأبحاث» في ولاية كاليفورنيا الأأمريكية عن اعتقاده بأنه ينبغي على العلماء التعاون في مشروع آخر واسع النطاق لإنشاء لقاح على الفور. وأضافت للصحيفة: «علينا توفير قوة عمل حقيقية لتسريع هذا الأمر، حتى نتمكن من الحصول عليه هذا العام»، كما دعا الدكتور توبول ودينيس بيرتون إختصاصي علم المناعة في «سكريبس» إلى هذا المشروع بشأن لقاحات فيروس كورونا واسعة النطاق، الاثنين، في تقرير نشرته دورية «نيتشر». (وكالات)