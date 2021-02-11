شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يواجه تهديداً جديداً بشأن الانتخابات في ولاية جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلنت مدعية في جورجيا، الأربعاء، أن تحقيقاً أولياً فتح في «محاولات التأثير على العمليات الانتخابية» في هذه الولاية الأساسية التي مارس فيها دونالد ترامب ضغوطاً على مسؤولي الانتخابات للطعن في هزيمته في الاقتراع الرئاسي.

ووجهت المدعية العامة في مقاطعة فولتون في رسالة إلى مسؤولين عدة تفيد بأن «هذا التحقيق سيشمل على سبيل المثال لا الحصر، الانتهاكات المحتملة لقوانين الانتخابات في جورجيا التي تحظر الطلب من مسؤولين محليين أو في الولاية، ارتكاب عمليات تزوير أوالإدلاء بشهادات زور».

وطلبت فاني ويليس الديمقراطية المتحدرة من أصل إفريقي التي انتُخبت مؤخراً «الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالانتخابات»، خصوصاً تلك التي «تثبت محاولات التأثير» في مسؤولي الانتخابات، كما ورد في رسالتها التي نشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية. ووجهت الرسالة خصوصاً إلى وزير خارجية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرجر الذي تعرض لضغوط كبيرة من دونالد ترامب.

وقد طلب الملياردير الجمهوري منه خصوصاً في مكالمة هاتفية نُشر نصها في 3 يناير/ كانون الثاني، أن يجد نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه لسد الفارق الذي يفصله عن جو بايدن في هذه الولاية. وقال له «لا أجد مشكلة في أن تقول أنك أعدت الحساب».

ويشكل الإعلان عن هذا التحقيق تهديداً جديداً للرئيس السابق الذي يحاكم حالياً في مجلس الشيوخ بتهمة «التحريض على التمرد» في قضية الاعتداء على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، من قبل أنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني.