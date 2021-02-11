شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية» تستأنف رحلاتها إلى كولومبو الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران» عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى كولومبو بدءاً من 2 مارس/ آذار المقبل، ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة إلى كولومبو عبر موقع الشركة الإلكتروني، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء، أو عبر وكلاء السفر.

وتوفر الشركة تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز من دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية، وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.