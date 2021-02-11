شكرا لقرائتكم خبر عن غباش يبحث ورئيس الجمعية الوطنية الكورية سبل تعزيز التعاون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بحث صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله بمقر المجلس في أبوظبي أمس، بارك بيونغ سوك، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الجنوبية «البرلمان» والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون السياسي والبرلماني والاقتصادي، عبر تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشكل أولوية لدى البلدين.

وهنّأ غباش سوك، بانتخابه، وتمنى له النجاح والتوفيق في المهام البرلمانية، كما هنّأه وشعب كوريا الصديق بالسنة القمرية الكورية الجديدة.

وأكد أهمية استمرار الزيارات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين، خاصة أنهما يرتبطان بعلاقات استراتيجية، تأسست عام 1980، ولهما مشروعات ناجحة ونموذجية في المنطقة في محطات لتوليد الطاقة النووية، كمشروع «براكة» وهو أكبر مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم.

كما شكره غباش على تأكيد مشاركة كوريا في معرض «إكسبو» مؤكداً أن المشاركة، ستحقق الرؤية الكورية وثقافتها ونجاحها في الابتكار والأبداع.

فيما أكد بارك بيونغ سوك، الحرص على تعزيز التعاون وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والسياحية. كما هنأ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بنجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره.

وفي ختام الجلسة قدم سوك، دعوة رسمية إلى غباش، لزيارة جمهورية كوريا.