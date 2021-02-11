شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ أبوظبي» تدعم ثقافة الابتكار للارتقاء بالتجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت موانئ أبوظبي، سلسلة من الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، التي تنعقد على مستوى الدولة خلال الشهر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار.

وتعرض إدارة الابتكار في موانئ أبوظبي خلال هذه الفعاليات، عدداً من الابتكارات التي تتمحور حول خمسة مواضيع رئيسية هي التقنيات الذكية، والتقنيات الخضراء في الموانئ، والخدمات اللوجستية الفضائية، والمبادرات ذات التأثير الاقتصادي في موانئ أبوظبي وعلى مستوى الإمارة، والمناطق التجارية واللوجستية المستقبلية.

ومن أبرز الابتكارات التي يتم استعراضها الحاويات الذكية التي تعد مراكز بيانات متنقلة وذات خصائص صديقة للبيئة، وتقنيات الحلول الفورية، والوسائل ذاتية القيادة، والروبوتات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول المستدامة، إضافة إلى العديد من المشاريع المبتكرة قيد الدراسة حالياً. وتسلط موانئ أبوظبي خلال فعاليات «الإمارات تبتكر 2021»، الضوء على مجموعة من أبرز الأفكار المقترحة من قبل الموظفين والشركاء التي تفوق 2,100 فكرة في العام الماضي، إلى جانب جدول أعمال مكثّف من الفعاليات المتواصلة على مدار الشهر.

وشهدت الفعاليات إطلاق «مقهى الابتكار» الذي يعد منصة مخصصة لطرح أبرز الآراء حول مجالات الابتكار والتكنولوجيا، من قبل مجموعة مرموقة من الخبراء والتنفيذيين.

وذكرت إيمان الخلاقي، نائب الرئيس – إدارة الابتكار، موانئ أبوظبي، أن فعاليات «شهر الابتكار» تشجع المشاركين على المساهمة في الجهود الوطنية الدؤوبة لتقديم حلول مبتكرة تعزز ارتباط الدولة بمنظومة الابتكار العالمية.

وقالت بالمناسبة: «لقد حرصت موانئ أبوظبي منذ تأسيسها على حث كوادرها على خوض التحديات والسعي إلى ترجمة الأفكار الطموحة إلى واقع مشرق، والتحلي بأعلى مستويات الابتكار، بهدف إيجاد سبل جديدة للتفكير تمكننا من التوسع وتعزيز مساهمتنا في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية البحرية العالمية».

وأضافت: «لقد استثمرنا خلال العام الماضي أكثر من 2,500 ساعة تدريب في مجال الابتكار بهدف غرس ثقافة تبني الممارسات المستدامة وتنمية حس المبادرة على امتداد محفظة أصولنا، حتى نتمكن من تطوير معارف وكفاءات كوادرنا، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار».

