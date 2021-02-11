شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة دبي تنظم حملة تطعيم «كوفيد 19» للموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي "الخليج"

نظمت النيابة العامة في دبي حملة تطعيم «كوفيد»19 بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي، واستهدفت جميع أعضاء وموظفي الدائرة ومن ضمنهم الفئة المساندة، وذلك في إطار المساهمة مع الحملة الوطنية للحد من انتشار «فيروس كورونا» والتصدي للوباء من خلال أخذ اللقاحات المعتمدة في دولة الإمارات للوصول إلى التعافي التام. وتأتي حملة التطعيم من منطلق حرص النيابة العامة على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، حيث تم توزيع الجرعة الأولى والثانية من اللقاح على فترات ابتدأ بعدد من الأعضاء والموظفين ومن ثم الفئة المساندة ، كما ستحرص النيابة على تكملة أخذ الجرعة الثانية للفئة المساندة، وذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة وهيئة الصحة التي تنصح بأخذ جرعتي التطعيم حتى يتلقى الفرد المناعة المطلوبة ضد الفيروس.