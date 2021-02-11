شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة توماس مولر بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يغيب لاعب وسط بايرن ميونيخ، توماس مولر عن المباراة النهائية لكأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة تيغريس المكسيكي الخميس، بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام ألمانية.

وأشارت قناة «سكاي سبورتس» الألمانية وصحيفة «بيلد» إلى أن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد انتهاء تدريبات النادي البافاري الأربعاء جاءت إيجابية.

وكان مولر شارك في مباراة فريقه أمام الأهلي المصري الاثنين.

وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني أصيبوا بفيروس كورنا في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً الإسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية.

كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتنغ الذي عاد إلى ألمانيا بعد وفاة صديقته.