المصرية للاتصالات تطلق نظام ميكنة لتسريع توصيل الإنترنت الثابت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان لها اليوم الخميس، إنها أطلقت نظام ميكنة العمليات خلال شهر يناير الماضي، والذي من شأنه رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت الثابت والوصول بها إلى معدلات قياسية.

وأضافت الشركة أن هذا النظام يهدف أيضا لتمكين الفنيين والمهندسين في جميع أنحاء الجمهورية من تنفيذ طلبات التركيب والإصلاح وتوصيل الخدمة في وقت قياسي.

وذكرت المصرية للاتصالات أن ذلك سيمكنها من خفض الزمن اللازم لتوصيل خدمات الإنترنت لجميع عملائها بشكل كبير وبأعلى مستوى من الجودة، فضلا عن إتاحة إمكانية التشغيل الآلي، دون تدخل بشري، للخدمات المضافة التي سيتم تطويرها مستقبلا على البنية التحتية للإنترنت.

وقال عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هذا النظام يأتي في ظل استراتيجية الشركة التي تهدف إلى تطوير الأنظمة وميكنة الخدمات المختلفة المقدمة لعملاء الشركة.

وقال عنتر قنديل، نائب الرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالمصرية للاتصالات، إن نظام الميكنة الشامل لعمليات التشغيل يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير الأنظمة المتكاملة التي من شأنها الارتقاء بأنظمة العملاء، وتقديم أفضل مستويات الخدمة من خلال أحدث الانظمة والتقنيات المتبعة عالميا.