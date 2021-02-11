التعمير والإسكان: 96% نموا بقروض التجزئة المصرفية في 2020 رغم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال بنك التعمير والإسكان، إن قروض التجزئة المصرفية زادت بنسبة 96% في عام 2020، بينما بلغ معدل الزيادة في ودائع العملاء ما يقرب من 20% خلال العام، وذلك رغم تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم الخميس، أشاد حسن غانم، رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، بالأداء المتميز لموظفي البنك والجهود المبذولة لتحقيق تلك النتائج على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة "كوفيد 19".

وقال غانم إن البنك يمتلك كوادر مهنية عالية الكفاءة تعد الركيزة الأساسية للنجاح وتحقيق أعلى معدلات النمو، مما ينعكس إيجابيا على أداء البنك وتحقيق رؤيته وأهدافه في السوق المصرفي.

وكرم حسن غانم قطاع التجزئة المصرفية والفروع على أدائهم الذي أدى إلى تحقيق نسب نمو مرتفعة لكافة خدمات التجزئة المصرفية خلال عام 2020، وفقا للبيان.

وذكر غانم أن تحقق تلك النتائج جاء بعد وضع استراتيجية طموحة يسعى البنك من خلالها أن يكون في مقدمة البنوك التجارية، وتطبيق خطة لتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، تماشيا مع استراتيجية البنك المركزي لنشر ثقافة الدفع اللا نقدي.

وأرجع وليد مطر، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع، نمو أعمال التجزئة المصرفية خلال الفترة السابقة إلى توسع البنك في منتجات التجزئة المصرفية وطرح منتجات جديدة تنافسية تتناسب مع احتياجات السوق المصري، والتطور المستمر في الخدمات المصرفية والإلكترونية مع تطوير الخدمات الحالية لتلبية احتياجات كل شرائح المجتمع والتوسع في قاعدة العملاء..

وأشار مطر إلى أن معدل الزيادة في قروض السيارات بلغ ما يقرب من 380% ليحقق البنك تواجدا قويا وملحوظا في سوق قروض السيارات خلال عام 2020، وفقا للبيان.

بينما بلغ معدل الزيادة في ودائع العملاء ما يقرب من 20% خلال العام الماضي، كما ارتفع معدل إصدار واستخدام البطاقات الائتمانية إلى ما يقرب من 90%، بحسب وليد مطر.

وزاد حجم تعاملات عملاء البنك من خلال خدمتي الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية بنسبة تقرب من 80% خلال 2020 مقارنة بعام 2019، وفقا لمطر.