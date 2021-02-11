توزيع 250 خلية نحل على ذوي الهمم والمرأة المعيلة بجنوب سيناء- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

وزع اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، اليوم الخميس، 250 خلية نحل على 50 مستفيد عقب اجتيازهم دورة تدريبية، بحضور الدكتور أسامة إبراهيم علي، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، والدكتور السيد إبراهيم حجاج، مدير مشروع نشر سلالات عسل النحل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال السكرتير العام، إنه تقدم 200 شخص للحصول على الدورات التدريبية الخاصة بتربية نحل العسل، واجتاز التدريب 50 مستفيدًا من أصحاب الهمم والمرأة المعيلة والشباب بمدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة.

وأوضح عبدالرشيد، أن تربية نحل العسل في مصر من أهم المشروعات الزراعية الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي والمالي والبيئي.