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منظمة الصحة العالميّة ترصد إنخفاضًا في حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بـ "كوفيد -19" في العالم إنخفض من 1 فيفري إلى 7 فيفري بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق.

 

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني "للأسبوع الرابع على التوالي، إنخفض عدد حالات الإصابة الجديدة المبلغ عنها".

 

وجرى خلال الأسبوع الماضي تسجيل 3.153.426 حالة إصابة، بنسبة 17٪ أقل من الأسبوع السابق له، و88369 حالة وفاة للمرضى، بنسبة 10٪ أقل من الأسبوع السابق.

 

كما سُجلت في العالم حتى 7 فيفري، 105.429.382 حالة إصابة بعدوى فيروس ، و 2.302.614 حالة وفاة.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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