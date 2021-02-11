«التعاون الإسلامي» تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرات من دون طيار «مفخخة» وتعريض المدنيين للخطر.

وأكد العثيمين في بيان له وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، وكذلك مواصلتها للأعمال العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.