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«التعاون الإسلامي» تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدان الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرات من دون طيار «مفخخة» وتعريض المدنيين للخطر.
وأكد العثيمين في بيان له وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة العربية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، وكذلك مواصلتها للأعمال العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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