أمزازي ونظيره الإسرائيلي يتفقان على تبادل الوفود الطلابية وجولات دراسية بين إسرائيل والمغرب

جدة - عبدالحي حسين - أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حكومة تل أبيب عبرت عن شكرها للمغرب بعد قرار إدراج التراث اليهودي في المنهاج الدراسي المغربي وتعلن أن المنهاج الدراسي في إسرائيل سيتضمن مواضيع عن اليهود المغاربة.

وأفادت المصادر ذاتها أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد اتفق خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يوؤاف جالانت على تبادل الوفود الطلابية، وتنظيم جولات دراسية في إسرائيل، والمغرب.

وأعلن الوزير الإسرائيلي أنه، في العام المقبل، سيتضمن المنهاج الدراسي في إسرائيل مواضيع عن اليهود في المغرب، معبرا عن شكره، لأمزازي على قرار إدراج مواضيع تخص إسرائيل، والتراث اليهودي في المنهاج الدراسي المغربي، كما عبر عن شكره للملك محمد السادس على حماية اليهود، والحفاظ على مواقع التراث اليهودي في المغرب.