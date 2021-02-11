بيتكوين تلهب حماس المستثمرين وتوقعات ببلوغ سعرها 100 ألف دولار نهاية العام!

جدة - عبدالحي حسين - أثار إعلان شركة “تسلا” الأمريكية للسيارات الكهربائية، الاستثمار بالعملة الافتراضية “بيتكوين”، جنون التداولات على العملات الرقمية وقادتها لمستويات قياسية جديدة.

يأتي ذلك، في وقت يراه الكثيرون أن هذا الإعلان قد يقود شركات أخرى للقبول بالتعامل بالعملات الرقمية، كأداة للدفع، مما يضيف شرعية تفتقدها هذه الاستثمارات حتى الآن. حيث أن الأصول المشفرة، مرتبطة بالإنترنت المشفر (كإرسال إيميل مشفر)، وهي عملية تحويل المعلومات المقروءة إلى شيفرة غير قابلة للاختراق، ولا يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويلات.

وكانت وثيقة صادرة عن “تسلا”، الاثنين الماضي، أظهرت اعتماد بيتكوين ضمن أدواتها الاستثمارية وقامت بضخ استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد أيام من تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، بشأن العملة.

وقال ماسك: “أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين شيء جيد، وهي على وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل التقليديين”.

وحسب محللين، ستشعل خطوة “تسلا” بتبني الاستثمار في “البيتكوين”، الحماس للشركات الأخرى وستدفعهم للتفكير في ضخ السيولة الفائضة في هذه العملة، بغرض التحوط ضد التضخم أو انخفاض الدولار المتوقع.

وأشار المحللون إلى أن قيام أغنى رجل في العالم، بالاستثمار في بيتكوين سيكون عاملا مشجعا للمدراء التنفيذيين ورؤساء الشركات على اقتفاء أثر “ماسك”، مما يضيف شرعية للعملات الرقمية ويجعلها تنافس العملات التقليدية بالمستقبل.

هذا الإعلان، قاد ارتفاعات بيتكوين الجنونية لتصل مستويات 48.136 ألف دولار وهو أعلى مستوى تاريخي لها أول أمس الثلاثاء ، قبل أن تنخفض قرب مستويات 46.5 ألف دولار.

ويصل عدد العملات الرقمية المشفرة حول العالم نحو 4493، بقيمة سوقية تجاوزت 1.380 تريليون دولار حتى صباح أمس الأربعاء، تستحوذ البيتكوين على الحصة الأكبر منها بمقدار 62.6 بالمائة بقيمة 890 مليار دولار.

وتأتي عملة الإيثيريوم الرقمية في الرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بنحو 201.89 مليار دولار، ثم عملة “تيثير” بنحو 29.8 مليار دولار، و”كاردانو” 21.8 مليار دولار.

توقع نمو بأكثر من الضعف

وفي تغريدات متفرقة للملياردير الأمريكي “مايكل نوفوجراتز”، مؤسس شركة الاستثمار في العملات الرقمية “جلاكسي ديجيتال”، توقع ارتفاع البيتكوين بأكثر من الضعف عند 100 ألف دولار بنهاية 2021.

وذكر “نوفوجراتز” أن القيمة السوقية لعملة البيتكوين ستتجاوز قيمة شركة تسلا في غضون 6 أشهر من الآن، مشيرا إلى أن بيتكوين يديرها مجتمع لامركزي عملاق ينمو كل يوم وهذا رهان حقيقي بإدارة مخاطر.

عملات مفقودة

ووفق تقرير حديث لشركة “تشيناليسيس” الأمريكية المختصة بتقديم خدمات استشارية لاسترداد محافظ العملات المشفرة، فإن من بين 18.5 مليون “بيتكوين” موجودة بالسوق حاليا يوجد نحو 20 بالمائة، أي ما قيمته حالياً نحو 140 مليار دولار، لا تزال في محافظ مفقودة أو عالقة بطريقة أخرى.