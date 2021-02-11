ناج من فاجعة طنجة يروي التفاصيل الأولى للحادث وكيف تمكن من إنقاذ “الباطرون” من الغرق- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - كشف أحد الناجين من فاجعة معمل النسيج بمدينة طنجة، تفاصيل اللحظات الأولى للحادث، الذي أودى بحياة 28 شخصا، لقو مصرعهم غرقا.

وقال العامل الذي كان مختصا في الميكانيك داخل المعمل، إن العاملين فوجئوا، بتسرب المياه بشكل كثيف إلى داخل المرآب، نتيجة للتساقطات المطرية التي عرفتها المدينة.

وأكد المتحدث أن أول إجراء اتخذ بعد ذلك هو قطع التيار الكهربائي داخل المصنع، لتجنب كارثة الصعق، كما تمت الإستغاثة بالجيران لإنقاذ العاملين والعاملات بالمصنع، والذين لم ينفذ منهم إلا عشرة أشخاص بينهم مدير المصنع.