الغاوي: عوضت غيابي عن المسيرة الخضراء بزيارة الكركرات

جدة - عبدالحي حسين - قال الفنان المغربي، محمد الغاوي، إنه أحس بزيارته لمنطقة الكركارات الحدودية، كأنه يشارك في المسيرة الخضراء، بعدما فاتته المشاركة فيها، نظرا إلى “صغر سنه”، آنذاك.

وشارك الغاوي، أمس الأربعاء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، صورة توثق لزيارته السابقة للكركارات، متحدثا عن إحساسه، وشعوره جراء هذه الزيارة.

وقال الغاوي عن الصورة: “لم يكتب لي أن أشارك في المسيرة الخضراء المظفرة لصغر سني آنذاك، لكن عندما وطأت قدماي المعبر الحدودي الكركارات في الصحراء المغربية أحسست بقشعريرة، كأنني أشارك في المسيرة الخضراء المظفرة”.

وكان محمد الغاوي يبلغ من العمر 19 سنة، بتاريخ المسيرة الخضراء، عام 1975.

يذكر أن الغاوي زار معبر الكركرات الحدودي في أواخر شهر نونبر من السنة الماضية، على المنوال نفسه عدد من الفنانين، منهم سعيدة شرف، والفنان المعتزل عبد الهادي بلخياط.