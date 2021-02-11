طقس الخميس.. سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية على السواحل الشمالية والوسطى وفوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال-الشرقي بجنوب البلاد، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و4 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 4 و9 درجات بالمنطقة الشرقية، والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب-الشرقي للبلادن وما بين 8 و15 درجة بباقي المناطق.

وستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا حيث ستتأرجح ما بين 12 و18 د رجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و23 درجة فوق كل من شرق البلاد، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و32 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل وسيصبح قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان في الصباح بين طنجة ورأس كير.