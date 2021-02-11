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حتى 7 مارس.. ألمانيا تمدد إجراءات الإغلاق الكامل بسبب كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الخميس، اتفاقها مع رؤساء حكومات الولايات الـ 16 على تمديد إجراءات الإغلاق الكامل حتى السابع من مارس المقبل بسبب انتشار (كوفيد-19).

 

وقالت ميركل عقب مؤتمر افتراضي مع رؤساء حكومات الولايات "إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق الكامل عندما تنخفض أعداد الإصابات الجديدة بأقل من 35 إصابة لكل 100 ألف مواطن".

 

وحذرت رئيسة الحكومة الألمانية من السلاسل المتحورة للفيروس قائلة إن هذه السلاسل أصبحت "واقعاً" يتطلب أخذ الحيطة والحذر من احتمال "موجة ثالثة" للوباء.

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