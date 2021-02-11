طائرات 'F-16' تدمر أوكاراً لداعش في سلسلة جبال حمرين

الخلية قالت في بيان تلقته الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكار وكهف يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".



واضاف البيان، ان "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الاهداف بالكامل".