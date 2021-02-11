انت الان تتابع خبر بالفيديو الموازنة تتأرجح بين مجلسي الوزراء والنواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مضت اربعة اشهر عن موعد اقرارها وموازنة البلاد لا تزال تتأرجح بين مجلسي النواب والحكومة فضلا عن الخلافات الكردية مع المركز التي طغت على مشهد تمريرها بشكل عام

على الرغم من تغيير 80 بالمئة من فقرات مشروع قانون الموازنة وارسالها الى الحكومة ، لا يزال اقرارها ينتظر الاتفاق السياسي خاصة بين بغداد واربيل ... ويتهم اعضاء في مجلس النواب اطرافا سياسية بالعمل على عرقلة اي اتفاق بين المركز والاقليم واستمرار الوضع القائم ويجزم مراقبون ان العراق قد خالف جميع الدول في اعداد موازناته السنوية كونها لا تخضع لمعايير المهنية وانما تخضع للاتفاق السياسي .



ولم تقف الخلافات الكردية حول حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية عند حد معين حيث انتقلت داخليا لتشمل البيت الكردي نفسه بعد ان زاد قوامها مع حكومة المركز في بغداد ، ويؤكد معنيون ان حدة الخلاف بلغت ذروتها بين ادارة السليمانية واربيل بعد ان تغلغلت الاخيرة في واردات شمال العراق النفطية وغير النفطية ومصير الشعب الكردي بأكمله .

ولم تكن ازمة رواتب الموظفين الكرد بعيدة عن المشهد المتأزم في الاقليم الذي ينسبه مختصون الى سوء ادارة الطبقة السياسية المتنفذة هناك وحتى اللحظة لم تبصر الخلافات بين المركز والاقليم النور بعد ان تم حسم العديد من فقرات الموازنة وصيغت بشكل شبه كامل , ليبقى تطبيق اتفاقية النفط مقابل الرواتب هو الملف الاكثر جدلا بين المركز والاقليم

