بالفيديو جدل حول ضرورة مراقبة أممية على الانتخابات الأخرى

قد لا يعود الحراك الحكومي بمطالبة الامم المتحدة للتدخل والاشراف على الانتخابات المبكرة, بالنفع لصالح عملية انتخابية شابتها وتشوبها الكثير من المشكلات, ويرى مختصون في الشان السياسي ان الامر محاولة للتهرب من المسؤولية الحكومية لالقائها في الساحة الاممية, وبطبيعة الحال فان ذلك لا يمنعمثلما تختلف مواقف الكتل السياسية بشأن الاشراف الاممي على الانتخابات المبكرة المرتقبة, تتغاير رؤى المواطنين في الشارع, ولا يبدو بعضهم مقتنعاً تماما بالفكرة, لكنهم لا يجدون فيها سوى محاولة وإن كانت بسيطة لتجاوز مشكلات حصلت في انتخابات سابقة , رغم ما في الموضوع من اشارات الى ضعف موقف الحكومة حسبما يتحدث به مواطنون.

ويأتي كل ما ذكر في وقت يعيش فيه العراق أزمة قانونية تهدد الانتخابات المبكرة تتمثل باختلال نصاب المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى هيئة قانونية مختصة بالفصل بين النزاعات القانونية والتصديق على نتائج الانتخابات.

