شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس القادم الموافق 18 فبراير وحتى الاثنين الموافق 22 فبراير ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً ، باستثناء اليوم الأخير الاثنين حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأضاف مجلس النقابة، أنه سيُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة الزميل خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.