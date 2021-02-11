شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب وسفير روسيا يبحثان العلاقات البرلمانية المصرية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جورجى بوريسينك وذلك بمكتبه، أمس الأربعاء، حضر اللقاء سحر البزار وكيل اللجنة والمستشار السياسي للسفارة الروسية ماكسيم روبين.

وأكد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحرص على عقد لقاء مع سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وذلك فى بدايات عمل اللجنة لدور الانعقاد الاول، وعقب إقرار برلماني البلدين لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وروسيا التى تعد نقلة نوعية فى علاقات تاريخية متميزة منذ 77 عاما.

وتابع درويش، في بيان له اليوم،" أن لجنة العلاقات الخارجية اتصالا بما سبق فقد قامت بزيارة عمل لروسيا الاتحادية العام الماضى، والتقت بالنظراء فى الدوما الروسى وعدد من المسئولين الروس البارزين، وذلك لبحث الاستمرار فى جهود تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بدور برلمانى البلدين فى هذا الشأن، فى ضوء حرص مجلس النواب على التواصل والحفاظ على علاقات قوية مع الدوما من خلال تكثيف التواصل وتبادل الزيارات.

وقد أشاد رئيس خارجية مجلس النواب، بالتعاون الاقتصادي، بين البلدين وحجم الاستثمارات الروسية فى مصر خاصة فى مشروعات كبرى ومن أهمها المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس أهمية المضى قدما فى إنشائها للتصدير لأفريقيا ومشروع الضبعة النووى وغيرها من مجالات التعاون إلا أنه ومن المأمول فى المستقبل القريب تعزيز الاستثمارات الروسية فى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من المجالات خاصة فى إطار الدور الروسي التاريخى فى إنشاء القلاع الصناعية المصرية.

وقد شدد درويش للسفير الروسي على أهمية عودة الطيران الروسي المباشر للمنتجعات السياحية المصرية خاصة شرم الشيخ والغردقة التى تتوافر بها كافة معايير الأمان.

وأشار رئيس خارجية النواب، لأهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتذليل كافة العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسية خاصة الصادرات المصرية التى تتسم بالجودة.

وشدد درويش، على المكتسبات التاريخية المصرية وحقوقها المائية فى مياه النيل وانخراط مصر فى جولات مفاوضات متتالية بحسن نية للوصول لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والدور الروسي والدولى فى هذا الشأن المأمول دعمه للحقوق المصرية العادلة.

واستعرض درويش، موقف مصر من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق آخر المستجدات، وفى ضوء التغيرات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ورعاية القاهرة للحوار الوطنى الفلسطينى لتوحيد الصف الفلسطينى واستئناف عملية السلام، كما استعرض الموقف المصرى من القضية الليبية والسورية وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

بدوره، استعرض السفير الروسى مجالات التعاون الروسية المصرية الراهنة والمستقبلية، وما يمثله اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والزيارات والمباحثات المرتقبة للمسئولين الروسيين مع نظرائهم المصريين فى هذا الشأن، كما استعرض موقف بلاده من القضايا الاقليمية المثارة، مؤكدا على تلاقي وجهات النظر المصرية، حيال كثير من القضايا الإقليمية.

واختتم السفير الروسي اللقاء، بأهمية العلاقات البرلمانية المصرية الروسية، وما مثلته زيارة لجنة العلاقات الخارجية من أهمية فى هذا الشأن، مشددا لاستمرار تلك الزيارات، وتبادلها خلال الفترة المستقبلية القادمة.