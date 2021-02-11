واشنطن: موقفنا من صفقة صواريخ «إس - 400» لتركيا لم يتغير

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن من المتوقع أن يتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال الأيام القادمة.



وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تنظر في اقتراح تركيا الذي طرحته مؤخرا بأنها قد لا تكون في حاجة لتشغيل منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية «إس - 400» بشكل مستمر، قال برايس إن سياسة واشنطن بهذا الشأن لم تتغير.

وأضاف برايس للصحافيين إن صواريخ «إس - 400 الروسية لا تتوافق مع عتاد حلف شمال الأطلسي وتهدد الأمن التكنولوجي للحلف ولا تتسق مع التزامات تركيا كحليف بحلف الأطلسي».

كانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله أمس الثلاثاء إن بلاده ستقترح تفعيلا جزئيا فحسب لصواريخها الروسية إس - 400 في المفاوضات مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ أواخر العام الماضي.

وتابع أكار أن هذه الأنظمة ليس الغرض منها أن تكون قيد الاستخدام المستمر، قائلا إن «هذه الأنظمة تستخدم بناء على موقف التهديد»، مضيفاً: «يمكننا إيجاد حل لأنظمة إس - 400 في محادثاتنا مع الولايات المتحدة. لكننا نتوقع منهم أن يروا الحقائق حول وحدات حماية الشعب»