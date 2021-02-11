السلطات السودانية تحبط مخططا لتنظيم الإخوان الإرهابي.. تفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أحبطت السلطات السودانية، الخميس، مخططا لتنظيم الإخوان الإرهابي لحرق وتخريب ميناء السفر الرئيسي بالخرطوم.



وقالت مصادر مطلعة وفقا للعين الإخبارية إن المجموعة التخريبية كانت تستهدف تدمير ميناء الخرطوم للسفريات الداخلية والمجمعات التجارية والأسواق المجاورة له وذلك ضمن مخطط كبير يقوده الإخوان.

وبحسب المصادر فإن قوة النجدة والعمليات التابعة للشرطة ألقت القبض على عدد من المخربين في ساعات مبكرة من اليوم الخميس.

ووفق شهود عيان فإن مجموعات من فلول الإخوان البائد قطعت الطريق المجاور لميناء الخرطوم "شارع الهواء"، جنوبي العاصمة، ومناطق أخرى بينها الكلاكلة واعتدت على المارة وهشمت سياراتهم.

وسارعت الشرطة إلى مكان الأحداث وعملت على ملاحقة هذه المجموعات الإخوانية وتأمين المنشآت من التخريب.

وتلاحق جماعة الإخوان اتهامات أيضا بالوقوف خلف أعمال نهب وتخريب في عدد من الولايات السودانية.

وعلى إثر ذلك، وجهت لجنة إزالة التمكين فروعها في الولايات بالتصدي لعناصر نظام الإخوان الفاعلة والنشطة في التخريب وتوقيفهم وتدوين بلاغات في مواجهتهم بموجب قانون التفكيك.

وأعلنت الشرطة بشمال كردفان توقيف 100 متهم بالوقوف خلف التخريب بمدينة الأبيض.

كما ألقت السلطات بولاية شرق دارفور القبض على 48 متهم بتدبير أعمال التخريب في مدينة الضعين.