ولي عهد أبوظبي يبحث تطوير العلاقات مع كوريا الجنوبية

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، بارك بيونغ سوك، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة.



وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي، فضلاً عن بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية تحقيق التضامن الإنساني الدولي في مواجهة التحديات المشتركة خلال المرحلة الحالية التي يواجه فيها العالم تحدي «كوفيد19».

وهنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الضيف وشعب كوريا الصديق، بمناسبة «السنة القمرية الكورية الجديدة»، وتمنياته لهم دوام التقدم والازدهار.

من جانبه هنأ بارك بيونغ سوك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، معبراً عن سعادته بلقاء سموه، واهتمامه بتنمية العلاقات البرلمانية بين بلاده ودولة الإمارات.

حضر اللقاء، خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للضيف.