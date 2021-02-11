إعلان الطوارئ بولاية سنار السودانية ورصد لتحركات "الفلول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن والي ولاية سنار شرقي السودان حالة الطوارئ في الولاية، وسط رصد لتحركات "فلول النظام البائد".

ووفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، فقد أصدر الوالي الماحي محمد سليمان أمر طوارئ بإعلان حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم الخميس وإلى حين إشعار آخر، ووجه الأمر لجميع الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية لإعلان حالة التأهب القصوى في صفوفها وتأمين الأسواق والمرافق الاستراتيجية والعامة.

كما حث المواطنين على "التبليغ الفوري عن أماكن تواجد فلول النظام البائد ورصد تحركاتهم واجتماعاتهم".

وأشار إلى رصد الأجهزة الأمنية "تحركات واجتماعات فلول النظام البائد في أماكن متفرقة من الولاية تمخضت عن التخطيط لأحداث جرائم للسلب والنهب والتعدي على ممتلكات وأموال المواطنين".

يأتي هذا وسط استمرار للتوترات في عدد من المدن السودانية والتي بدأت منتصف الأسبوع الجاري في الغرب بمقتل مزارع على يد راع، إضافة إلى خروج احتجاجات شارك فيها مئات الطلاب للتنديد بارتفاع أسعار السلع.

وإلى جانب التوترات القبلية، يشهد السودان ارتفاعا متصاعداً في أسعار السلع الغذائية وسط شح في غاز الطهي والخبز مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية.