مقتل ١٣ عنصرا وأُسر 3 آخرون من حركة الشباب الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قُتل ١٣ عنصرا وأُسر 3 آخرون من "الشباب" الإرهابية، في عمليات نوعية للقوات الصومالية، جنوبي البلاد.



وذكرت إذاعة "صوت الجيش" (حكومية) أن العمليات جرت في خمس قرى تابعة لمدينة جوهر حاضرة محافظة شبيلى الوسطى، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة تصريحات لقائد الجيش، الجنرال أدوا يوسف راغي، تحدث فيها عن تصفية ١٣ عنصرا من الشباب الإرهابية خلال العمليات، وأسر ثلاثة عناصر آخرين، ومصادرة أسلحة وعتاد حربي.

وأوضح أن العمليات نفذتها قوات "دنب" الصومالية الخاصة، وكانت تهدف إلى تطهير محافظة شبيلى الوسطى من الإرهابيين.

وعلى مدى سنوات، استثمرت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لتدريب "دنب" القوة القتالية الوحيدة غير السياسية في الحرب التي يخوضها الصومال ضد حركة "الشباب".