مصر تؤكد حرصها على تعزيز العلاقات مع السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت مصر الأربعاء، حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية، وهنأها على توليها مهام منصبها،بحسب بيان للسفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية .

وبحسب البيان ،الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أكد الوزير شكري خلال الاتصال حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التنسيق والعمل المشترك لتحقيق المزيد من التميز في إطار علاقات التعاون الاستراتيجي البناء التي تجمع بين البلدين.

وأضاف حافظ، أن وزيرة الخارجية السودانية أعربت من جانبها عن تقديرها البالغ لمصر وتطلعها إلى العمل المشترك نحو تحقيق المزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والمضي بها قدماً في إطار أواصر الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبي وادي النيل، مؤكدة الأولوية التي يشكلها تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة المقبلة.