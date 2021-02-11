شكرا لقرائتكم خبر عن الهند والصين تتفقان على سحب القوات من منطقة حدودية متنازع عليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال وزير الدفاع الهندي، الخميس، إن الهند والصين اتفقتا على فك الاشتباك بين القوات من منطقة بحيرة متنازع عليها بشدة، في غرب الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهراً عدة على الحدود المتنازع عليها.

وأبلغ راجناث سينج البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد جولات عدة من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين. وقال: إن «محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الاشتباك على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج».