شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دان الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرات من دون طيار «مفخخة» وتعريض المدنيين للخطر.

وأكد العثيمين في بيان له وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية في جميع الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وحماية أراضيها ضد الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، وكذلك مواصلتها للأعمال العدائية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.