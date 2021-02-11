شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزّون الرئيس الهندي بضحايا الكتلة الجليدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى رام ناث كوفيند، رئيس جمهورية الهند، بضحايا انهيار الكتلة الجليدية شمالي الهند.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس كوفيند.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، برقيتي تعزية مماثلتين إلى ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند. (وام)