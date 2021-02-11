شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة الطاير: وصول مسبار الأمل مشعل خير ونور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة إن وصول المسبار بسلام وأمان، مشعل خير ونور وأمل، وقبس من تفاؤل، وهالة من تحدّ في فضاءات الكون، بزمن الأوبئة والحروب والمآسي الإنسانية، حيث أضحى المسبار هو التاريخ، وهو إنجاز للبشرية جمعاء، إنه تحدّ إماراتي بتميز، وتفوق عربي، وإنجاز في العالم يضاف إلى سجلات الإمارات التاريخية وصدارتها العالمية

هكذا حققت دولة الإمارات، طموح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، حكيم العرب، طيّب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، وبدء رحلتها في سبر أغوار الكوكب الأحمر، بوصول مسبار الأمل إلى مداره. هنيئا لقيادتنا هذا الإنجاز، وللشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية، والعالم جمعاء.