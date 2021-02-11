الجمعة.. انطلاق «بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز» فئة النجمتين

تنطلق، الجمعة، منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وتحظى البطولة التي تستمر يومين، برعاية شركة لونجين «الراعي الرسمي للبطولة»، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وإسطبلات الشراع، ومصرف الشارقة الإسلامي، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية، وشركة كافالور، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، «شروق»، وفندق سينترو الشارقة.

وتقام البطولة لهذا العام في الميدان الخارجي، وعدد أشواطها 6 أشواط دولية بمشاركة 180 فارساً، و250 جواداً من 18 دولة عربية وأوربية بجوائز مالية تصل إلى 350 ألف درهم.. ويصاحبها تنظيم بطولة محلية تتألف من 6 أشواط تقام في الصالة المغطاة.

وتأتي الانطلاقة الأولى للبطولة الدولية، الجمعة، في الميدان الخارجي بالشوط الأول وهو شوط مصرف الشارقة الإسلامي الترحيبي للخيول الصغيرة، ويتألف من جولة واحدة بقسمين ضد الزمن بارتفاع حواجز يصل إلى 120 سم وبجوائز مالية قدرها 10 آلاف درهم. أما الشوط الثاني فهو شوط غرفة تجارة وصناعة الشارقة بجولة بقسمين ضد الزمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم وبجوائز مالية قدرها 20 ألف درهم و الشوط الثالث يأتي برعاية شركة لونجين، وهو المؤهل لشوط الجائزة الكبرى بجولة واحدة ضد الزمن بحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 سم، وبجوائز مالية قدرها 131600 درهم.

و تستأنف البطولة في يومها الثاني الشوط الرابع شوط اتحاد الإمارات للفروسية والسباق الختامي لفئة الخيول الصغيرة بارتفاع حواجز يصل إلى 135 سم، وبجوائز مالية قدرها 15 ألف درهم.. أما الشوط الخامس فهو شوط كأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بحواجز يصل ارتفاعها إلى 135 سم وبجوائز مالية قدرها 25 ألف درهم، لتختتم البطولة بالشوط السادس - شوط كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الجائزة الكبرى، مقدم من شركة لونجين بارتفاع حواجز يصل إلى 145 سم، وجوائز مالية قدرها 131600 درهم.

أما بالنسبة للبطولة المحلية المصاحبة لبطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فستقام بدءاً من الخميس، 11 من فبراير/ شباط، وتستمر حتى 13 من فبراير الجاري، وتتألف من ستة أشواط - الشوط الأول شوط الخيول المبتدئة بجولة واحدة مع الزمن وبارتفاع حواجز يصل إلى 80 سم وجوائز مالية قدرها 2000 درهم.. والشوط الثاني هو شوط الخيول الصغيرة بعمر 3 - 5 سنوات والفرسان الأشبال الأطفال بارتفاع حواجز يصل إلى 105 سم وبجوائز مالية قدرها 7000 درهم، والشوط الثالث شوط فئة الفرسان الناشئين والفئة الوسطى والخيول الصغيرة بعمر 4 - 5 سنوات بارتفاع حواجز يصل إلى 120 سم وبجوائز مالية قدرها 12 ألف درهم.

والشوط الرابع الشوط المفتوح بحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم وبجوائز مالية قدرها 8000 درهم، والشوط الخامس شوط الفئة الوسطى والفرسان الشباب بحواجز يصل ارتفاعها حتى 120 سم وبجوائز مالية قدرها 12 ألف درهم، وتختتم البطولة بالشوط السادس وهو الشوط المفتوح بحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 سم وبجوائز مالية قدرها 8000 درهم.

وقد اعتمدت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم أخذ الموافقة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات في إمارة الشارقة. (وام)