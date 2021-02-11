شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قوي 39.3% في أرباح «سيراميك رأس الخيمة» الفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، عن تخطي الشركة جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى انخفاض الطلب على منتجات سيراميك رأس الخيمة في النصف الأول من العام 2020.

وأعادت الشركة تقييم أصولها من الأراضي مما أدى إلى خسائر انخفاض بقيمة 213.2 مليون درهم. كما سجلت مخصصات بقيمة 23.1 مليون درهم فيما يتعلق بأحد أصولها الفندقية.

أداء الربع الرابع

وواصلت العمليات عبر أسواق الشركة في الإمارات والسعودية، الهند، بنجلاديش وأوروبا تحسنها في الربع الرابع، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات 15% على أساس ربع سنوي لتبلغ 719.7 مليون درهم.

وسجلت الشركة صافي ربح قوي في الربع الرابع بارتفاع 39.3% على أساس سنوي ليبلغ 77.5 مليون درهم.

استقرار الأداء المالي

وسجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 2.35 مليار درهم في 2020، بانخفاض 8.7% نتيجة انخفاض إيرادات الربع الثاني بسبب الإغلاق المصاحب لجائحة كوفيد-19.

وباستثناء نتائج الربع الثاني، فقد ارتفعت الإيرادات 1% لتبلغ 1.94 مليار درهم.

وبدأ الأداء بشكل جيد في الربع الأول ولكنه تأثر سلباً في الربع الثاني بسبب كوفيد-19. وتعافت الأسواق في الربع الثالث لمستويات ما قبل كورونا في قطاعي البلاط والأدوات الصحية، ومع ذلك فقد استمر قطاع مستلزمات المائدة بالتأثر نتيجة الموجة الثانية للإغلاق المصاحب لكوفيد-19 واستمرار إغلاق قطاع الفندقة.

وفي السوق السعودي، ارتفعت الإيرادات السنوية 57.9% أما في السوق الأوروبي، فإن الإيرادات ارتفعت 2.7%. وفيما يخص سوق الشرق الأوسط (باستثناء الإمارات والسعودية)، فقد ارتفعت الإيرادات 12% على أساس سنوي.

وسجلت الشركة خسائر صافية بقيمة 126.2 مليون درهم نتيجة انخفاض الإيرادات وتكاليف المخصصات وانخفاض القيمة ذات الصلة بتأثير كوفيد-19. وبالمثل بلغ صافي الربح عند استبعاد التكاليف غير المكررة 147.30 مليون درهم.

مركز نقدي سليم

على الرغم من الجائحة، فقد استطاعت سيراميك رأس الخيمة زيادة التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية من 466 مليون درهم بنهاية 2019 لتصل إلى 523 مليون درهم في ديسمبر 2020.

بالإضافة إلى ذلك، فقد انخفض مستوى صافي ديون الشركة 10.6% إلى 1.23 مليار درهم.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «كان العام 2020 فريداً وطرح عدداً من الفرص والتحديات لأعمالنا. ونظراً لقدرتنا على التصرف بشكل سليم خلال أوقات الأزمات، فقد تمكنا من تنفيذ تدابير لإدارة تأثير كوفيد 19 مما سمح لنا بتحقيق تعاف مبكر بدءاً من الربع الثالث من عام 2020 حيث وصلنا إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 بنهاية العام 2020 مع تحقيق أداء قوي في الربع الرابع من العام 2020. وتحقيق إيرادات جيدة لهذا العام».