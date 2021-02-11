شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تقرر مد الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس نقابة الصحفيين، مد فترة تلقي طلبات الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الجاري، وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه عرض على المجلس مد فترة الاشتراك حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك لتمكين كافة الزملاء الراغبين في الاشتراك لعام 2021 من الحصول على الخدمة.

وأضاف عبدالمجيد، أنه يتاح للزملاء الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو ارسال مندوبين من الصحف، وذلك في أيام العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة ظهرًا، متابعا :"وتبلغ قيمة اشتراك الفرد 185 جنيهًا، ويضاف 25 جنيهًا رسوم إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو بـ 70%؜ من إجمالي 24 ألف للحد العادي، و70% من إجمالي 35 ألف في الحد التكميلي للحالات الحرجة، وذلك يعد مضاعفة لنسبة الاستفادة، بما تم إدخاله من إصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضي".