شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يشيد بحرص مصر على إنهاء الانقسام الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد تيسير رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية، من أجل تحقيق ودعم القضية الفلسطينية، من خلال اجتماعات الحوار الوطنى بالقاهرة التي تمت برعاية مصرية، بمشاركة 15 فصيل وقوى وطنية وشخصيات مستقلة فلسطينية، مؤكدين على أن مصر تقوم بدور محورى وهام فى دعم مصالح الشعب الفلسطينى، وإنهاء أى نزاعات فى فلسطين.

وقال تيسير مطر فى بيان اليوم، إن مصر لها دور محورى هام فى إتمام ودعم المصالحة الفلسطينية، وأصبحت مصر هى السند الرئيسى للقضية الفلسطينية، وخاصة أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتمام كبير فى هذه القضية وإتمام المصالحة بشكل كبير، لأن ما تم تقديمه للقضية الفلسطينية لم يقدمه أحد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الاجتماعات التي تمت في القاهرة غرضها تحقيق مصالحة حقيقية بين الفصائل، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا محوريا وهاما ليس في القضية الفلسطينية فقط، بل فى كامل المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وتابع أن الشعب الفلسطيني وحكومته وكافة مؤسساته تعلم دور القاهرة الذى تقوم به من أجل توحيد الصف في فلسطين، مشيرًا إلى أن أى دولة حاولت الدخول مكان مصر لم تتمكن من إحداث ما أحدثته القاهرة فى القضية الفلسطينية والمصالحة، وأن ما يتم حاليا هو خطوة تاريخية من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية.