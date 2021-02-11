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المكسيك تجيز الاستخدام الطارئ للقاحي "كانسينو" و"سينوفاك"

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:08
عربي ودولي

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أعلنت الحكومة المكسيكية، أنها رخصت للاستخدام الطارئ للقاحي "كانسينو" و"سينوفاك" الصينيين المضادّين لفيروس .
وقال هوغو لوبيز غاتيل المسؤول في الحكومة عن مكافحة جائحة كوفيد-19 خلال مؤتمر صحفي إن "الترخيص الطارئ أعطي لكلا اللقاحين".
والمكسيك واحدة من أكثر البلدان تضرراً من جائحة الفيروس التاجي، حيث تم تسجيل أكثر من 168 ألف وفاة و2.1 مليون إصابة في البلاد، وفقاً للمسؤولة.
وقالت ديلجادو إنه من المتوقع وصول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بحلول نهاية الشهر بإجمالي 10 ملايين جرعة تصل خلال أربعة أشهر. 

المصدر: وكالات

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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