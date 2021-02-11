إنجاز إماراتي جديد.. “رسائل الأخوة الإنسانية” تدخل موسوعة “غينيس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:21 صباحاً - منذ 28 دقيقة

دخلت حملة رسائل الأخوة الإنسانية التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بجمعها أكبر عدد تعهدات في حملة عالمية للإخاء والسلام خلال 24 ساعة.

وأُطلقت الحملة في 4 شباط بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، والاحتفاء بجائزة زايد للأخوة الإنسانية، من خلال موقع خاص للحملة تم تفعيله لمدة 24 ساعة، لإتاحة المشاركة لملايين البشر حول العالم في الاحتفاء بوثيقة الأخوة الإنسانية من خلال كتابة رسائل صادقة إلى إخوتهم في العالم تعكس إيمانهم بقيم السلام والأخوة الإنسانية.

وشهدت الحملة تفاعلاً عالمياً كبيراً من مختلف الجنسيات والأعمار، ساهم في نجاح أهدافها والتي تسعى لتحفيز الجميع على التفاعل والمشاركة في نشر قيم وثيقة الأخوة الإنسانية والتوعية بمبادئها الإنسانية، وتصدر وسم #رسائل الأخوة الإنسانية منصات التواصل الاجتماعي في العديد من الدول.

وشارك في الحملة العديد من الشخصيات الثقافية والأكاديمية، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشعراء، وعكس محتوى الرسائل وعي المشاركين بأهمية وثيقة الأخوة الإنسانية في تحقيق السلام والاستقرار بين مختلف الشعوب والمجتمعات، ومدى التزام المشاركين بمبادئ الوثيقة الإنسانية.

وقال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن تسجيل رسائل الأخوة الإنسانية لأكبر عدد من التعهدات في 24 ساعة إنجاز كبير يعكس مدى التأثير الذي وصلت إليه وثيقة الأخوة الإنسانية، فقد شارك في الحملة الشباب والكبار والرجال والنساء وأصحاب الهمم والرياضيين والفنانين والمثقفين ورجال الدين من مختلف أنحاء العالم ومن كل الأديان.

وأكد التزام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باستمرار العمل على نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية بالمزيد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائها الدوليين، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.