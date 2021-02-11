كورونا عالميا.. 2 مليون و365 ألف وفاة والإصابات تلامس 108 ملايين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 10:21 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم نحو 2 مليون و365 ألف وفاة، فيما زادت حصيلة المصابين عن 107 ملايين و856 ألف إصابة، تعافى منهم أكثر من 80 مليونا و20 ألف مريض ، حسب آخر الإحصاءات المتعلقة بالوباء.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة أكثر الدول المتضررة من الفيروس ، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أدنى مستوى بالصين

أظهرت بيانات رسمية أن الصين سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في أكثر من خمسة أشهر، بعد مجموعة من الإجراءات الوقائية القوية التي ساعدت في تحجيم موجة جديدة من المرض رصدت في شمال شرق البلاد الشهر الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إنها سجلت حالتين جديدتين يوم 10 فبراير/شباط، بانخفاض عن 14 في اليوم السابق، والحالتان وافدتان من الخارج.

وشهدت الصين عودة ظهور المرض في يناير/ كانون الثاني، عندما ظهرت مجموعة حالات جديدة في إقليم خبي المحيط ببكين قبل أن تنتشر العدوى في إقليمي هيلونغجيانغ وجيلين في شمال شرق البلاد.

إصابات كورونا بالأرجنتين تتخطى عتبة المليونين

وقالت الوزارة إنّها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية 7739 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى مليونين وألف و17 مصاباً، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

فيما تم تسجيل 109 حالات وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عنه إلى 49674 وفاة.

والأرجنتين البالغ عدد سكّانها 44 مليون نسمة لديها حالياً 3561 مريضاً بـ”كوفيد-19″ يتلقّون العلاج في أقسام العناية الفائقةب مستشفيات البلاد، في نسبة إشغال تزيد عن 54% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام.

أعلنت وزارة الصحّة في الأرجنتين أنّ حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تخطّت الأربعاء عتبة المليوني إصابة، في حين اقترب عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة من 50 ألف وفاة.

وفرضت السلطات في هذه الأقاليم إجراءات إغلاق وقيود سفر وفحوص جماعية في محاولة لاحتواء المرض.