العثماني: المغرب يطمح لإنعاش اقتصاده وتجاوز كل العراقيل التي فرضتها الجائحة

جدة - عبدالحي حسين - قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب “يطمح إلى إنعاش اقتصاده ومستعد لكسب هذا التحدي، وتجاوز كل العراقيل التي فرضتها الجائحة”.

جاء ذلك في لقاء للعثماني، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجيو بيمونتا، مساء الأربعاء في الرباط، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.

وأشاد العثماني بالمجهودات التي تبذلها المؤسسة لمصلحة المغرب، وأشكال الدعم التقني الذي تقدمه لها، مذكرا بالإصلاحات التي أطلقها المغرب في مجالات شتى، وبالحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، خصوصا في مجال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنية التحتية والتنمية الجهوية.

وأوضح نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجيو بيمونتا، أن المؤسسة عازمة على المضي قدما في دعم المغرب في عدد من المجالات، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشق المرتبط بالمجال الاجتماعي، وكذا مواكبة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة والتي تتماشى وتوجهات مؤسسة التمويل الدولية وتقديم ما يلزم من الدعم لتحسين أداء المؤسسات العمومية وتطوير المشاريع لضمان تمويلات خاصة في مجالات تهم البنيات التحتية الأساسية، أو بتقديم الدعم لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب.

وارتباطا بتداعيات جائحة كوفيد-19، وقرار الملك إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، أشاد المسؤول في المؤسسة الدولية بهذه المبادرة، مؤكدا استعداد مؤسسته التام لمواكبة هذا الورش الهام الذي يعتبر تجسيدا لحسن تدبير المغرب للجائحة بتحديد الأولويات والمبادرات التي ستساعد على تجاوز تداعياتها الصحية والاقتصادية.