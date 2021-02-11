ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية إلى 163 مليار دولار خلال يناير

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عجز الميزانية في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، بفعل زيادة المصروفات بأكثر من الإيرادات.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، أن عجز الميزانية الأمريكية ارتفع إلى 162.8 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقارنة مع عجز قدره 32.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين ت شير إلى أن الميزانية الأمريكية سوف تسجل عجزا بقيمة 152.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وارتفعت الإيرادات الحكومية إلى 384.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 372.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019.

كما صعدت المصروفات إلى 547.4 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 404.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وخلال أول أربعة أشهر من العام المالي 2021، سجلت الميزانية الأمريكية عجزا بقيمة 735.7 مليار دولار، مقارنة مع 388.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.