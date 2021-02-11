وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي على مطار أبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيا أبرز المستجدات في المنطقة وعلى رأسها الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي ضد مطار أبها الدولي جنوبي المملكة .



واستعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

وأكد الجانبان ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.

من جانبه، أكد الوزير الأمريكي إدانة ذلك الاعتداء، مشددًا على وقوف الولايات المتحدة مع السعودية ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

وأمس، أعلن التحالف العربي أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.

وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".