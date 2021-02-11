زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب منطقة بين أستراليا وفيجي شمال نيوزيلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع بين أستراليا وفيجي شمال نيوزيلندا.



وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع أمس الأربعاء، عند الساعة 13:20:00 (UTC) وعلى عمق 10.0 كم.

وطلبت سلطات نيوزيلندا من السكان الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: "نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية في نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية وارتفاعاً لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ"، مشيرة إلى أنه "على الأشخاص الموجودين في البحر أو قريبا منه (على طول الساحل الشمالي) أن يخرجوا من البحر ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر"، وفق "روسيا اليوم".