هيئة الصحة في دبي تطالب جميع المنشآت الصحية بتسجيل اللقاحات في نظام حصانة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

طالبت هيئة الصحة في دبي جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بتسجيل اللقاحات والتطعيمات المختلفة في نظام حصانة، وفقا للبيان.



وذلك بعد اعتماد نظام حصانة ليكون السجل المركزي الموحد لتسجيل جميع اللقاحات وأنشطة التطعيم والأعراض الجانبية المصاحبة له في إمارة دبي، وأية بيانات أو متطلبات إضافية تحددها.

وأكدت الهيئة في تعميم أصدرته، أمس، لجميع المنشآت الخاصة بدبي على ضرورة تسجيل جميع التطعيمات المقدمة من قبل كل منشأة صحية في السجل المركزي الموحد للتطعيمات في نظام حصانة، وتحديد تسمية موظف في المنشأة الصحية يكون مسؤولاً عن إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالتطعيمات في نظام حصانة، وتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالموظف المسؤول عن إدخال البيانات بتحديد اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وتلتزم المنشأة الصحية بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المحددة، خلال مدة أقصاها اليوم الخميس.

وشددت على ضرورة أن يلتزم الموظف المسؤول عن إدخال البيانات بحضور ورش التدريب التي تعقدها الهيئة بشأن كيفية إدخال بيانات التطعيمات في نظام حصانة، والذي سيعقد من تاريخ ١٤- ٢٨ فبراير ٢٠٢١، وستقوم الهيئة بزيارات تفتيشية على المنشآت الصحية لبيان مدى التزامها بإدخال البيانات والمعلومات المتعلقة باللقاحات والتطعيمات في نظام حصانة. وأكدت ضرورة العمل بالتعميم من تاريخ صدوره يوم أمس، وعلى جميع المنشآت الصحية المعنية الالتزام بما ورد فيه من أحكام تفادياً لأية مساءلة قانونية.