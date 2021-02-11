شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تقدم 1600 استشارة قانونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أنها قدمت خلال العام الماضي قرابة 1600 استشارة قانونية للوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، عن سياسات الموارد البشرية وتشريعاتها وأنظمتها المطبقة في الحكومة الاتحادية.

وأوضحت عائشة السويدي، المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أن فريق عمل الهيئة بذل جهوداً استثنائية خلال العام الماضي، لضمان استمرارية تقديم خدمات الهيئة لجمهور المتعاملين بكفاءة وفعالية عاليتين، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي فرضها تفشي جائحة «كورونا»في العالم، وتداعيات الجائحة التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة وقطاعات الأعمال.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن خدمة الاستشارات القانونية التي دشنتها الهيئة عام 2010، شهدت خلال عام 2020 تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والحكومات المحلية، والمؤسسات الخاصة وجمهور المتعاملين، حيث رد فريق الاستشارات القانونية على 1600 استشارة قانونية عن سياساتها وتشريعاتها وقوانينها المطبقة في الحكومة الاتحادية.

إسعاد المتعاملين

فيما أوضح حمد بوعميم، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية أن 80% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال عام 2020، كانت عبر نظام إسعاد المتعاملين، الذي دشنته في أغسطس/ آب عام 2019، ويضم 16 خدمة رئيسية، تخدم الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، ويعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم عبرها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، في ما يتعلق بتشغيل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» وصيانتها.

30 ورشة

وأكد زايد القحطاني، مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة، أن الهيئة عقدت 30 ورشة توعوية لمديري إدارات الموارد البشرية، ومسؤوليها، خلال عام 2020، لتعريفهم بمؤشرات الموارد البشرية وممكناتها المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ضمن المحاور المختلفة، وتوعيتهم بآلية استخدام أنظمة الموارد البشرية المنضوية تحت نظام إدارة المعلومات «بياناتي»، ومستجدات المرحلة الثانية من مشروع ناقل الخدمات المؤسسية ESP.